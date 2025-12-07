به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،در این رده‌بندی که پس از مسابقات قهرمانی جهان در مصر منتشر شد، محمدمهدی طهماسبی در ماده تفنگ ۱۰ متر مردان موفق شد رتبه ۵۹ جهان را به خود اختصاص دهد؛ این برای نخستین بار در تاریخ این رشته است که یک نوجوان البرزی دارای رنکینگ جهانی می‌شود.

طهماسبی که از تیراندازان نوجوان استان البرز به شمار می‌رود، اکنون در کنار نام‌هایی، چون امیرمحمد نکونام ، پوریا نوروزیان ، هادی غرباقی و دیگر چهره‌های مطرح این رشته قرار گرفته است.