به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حکم اعدام محمد غفاری، متهم ردیف اول پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» که پیش‌تر از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین صادر شده بود، پس از طی مراحل قانونی و تأیید قطعی دیوان عالی کشور در تاریخ (۱۲ مردادماه) سال جاری، صبح امروز به اجرا درآمد.

در جریان رسیدگی به این پرونده تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی و نمایندگان نهاد‌های امنیتی و نظامی برگزار شد. این جلسات که گاهی تا سه ساعت به طول می‌انجامید، با هدف ارشاد، نصیحت و گفت‌و‌گو‌های مستمر با متهم تشکیل شده بود.

با وجود فرصت‌ها، هشدار‌ها و مهلت‌های متعدد که بیش از چهار ماه پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور ادامه داشت، نهایتاً پس از اخذ مجوز‌های قانونی لازم، حکم صادره اجرا شد.

این پرونده ۲۸ متهم شامل ۲۶ متهم حقیقی و ۲ متهم حقوقی و بیش از ۲۸ هزار شاکی دارد.

بر اساس اطلاعات موجود، مبالغ اصلی بدهی شکات در قرارداد‌های منعقد شده با شاکیان بیش از ۸ همت بوده و در نهایت بعد از گذشت زمان به رقمی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با اجرای حکم متهم ردیف اول، دستگاه قضایی اعلام کرد که روند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات شاکیان با جدیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد یافت و پرداخت مطالبات مردم همچنان در اولویت قرار دارد.

گفتنی است در این پرونده، سایر متهمان حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و متهمان حقوقی نیز به انحلال محکوم شده‌اند و احکام مربوط به آنان پیش‌تر به اجرا درآمده است.