به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تذکری گفت: روز ۱۶ آذر، روز دانشجو، روز بصیرت و روز مقابله با تفکر سکولاریستی آمریکا و یادآور شهادت دانشجویان عزیز در برابر استکبار جهانی است. این روز را به همه دانشجویان سراسر کشور تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم دولت به‌صورت هوشمندانه عمل کند تا مشکلات دانشجویان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، به‌ویژه دانشجویان علوم انسانی و گروه پزشکی که هزاران نفر از آنان در خارج از کشور مشغول تحصیل‌اند، برطرف شود.

وی افزود: دولت زیرساخت‌های بازگشت این دانشجویان را فراهم کند، درصد بازگشت نخبگان را افزایش دهد، دانشگاه‌های بین‌المللی را تقویت و ایجاد کند و اساتید برجسته خارجی را به کشور دعوت کند تا به‌جای خروج گسترده دانشجویان، بتوانیم آنها را در داخل کشور حفظ و برای خدمت به وطن آماده کنیم.





نماینده مردم ارومیه در مجلس درباره تعیین تکلیف سهم دولت در حوزه هوش مصنوعی اظهار کرد: درآمد‌های هوش مصنوعی باید دقیقاً مشخص و قانونمند شود. اگر این کار را انجام ندهیم و صندوق‌های تخصصی برای آن تأسیس نکنیم، مطمئن باشید ما از یک حوزه راهبردی که امروز جهان روی آن حساب ویژه باز کرده، عقب خواهیم ماند.

ذاکر گفت: به سرمایه‌گذاری کشور‌های منطقه نگاه کنید، عربستان سعودی حدود ۵۵ میلیارد دلار، امارات متحده عربی ۳۳ میلیارد دلار و مصر حدود ۳۵ میلیارد دلار در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ما نیز باید سهم دولت، نقش ذی‌نفعان و منابع مالی صندوق‌های هوش مصنوعی را مشخص کنیم تا هم قوانینی که تصویب کرده‌ایم قابلیت اجرا پیدا کند و هم کشور از رقابت جهانی عقب نماند.