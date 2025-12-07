پخش زنده
همایش «تجلی اخلاص» با محوریت تجلیل از خادمان راهیان نور استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نماینده ولیفقیه در استان، در این همایش بر ضرورت نشر و حفظ خاطرات شهدا و ایثارگران تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی با اشاره به اینکه فرهنگ شهادت، شجاعت و ایثار باید در جامعه ماندگار شود گفت: الگوپذیری از شهدا یک نیاز اساسی برای نسل امروز است.
لهونی، استاندار کردستان نیز با بیان اینکه توان میزبانی گسترده از زائران راهیان نور را داریم اظهار داشت: میتوان این موضوع را در اولویت برنامههای فرهنگی استان قرار داد تا علاوه بر معرفی ظرفیتهای استان، مجاهدتها و فداکاری مردم این دیار برای نسلهای آینده ثبت و معرفی شود.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان هم با تقدیر از فعالان اردوهای راهیان نور، این حرکت ملی را ظرفیتی ارزشمند برای شناخت سرمایه عظیم دفاع مقدس دانست.
سردار رضایی همکاری همه نهادها را برای حفظ و انتقال مفاهیم، ارزشها و تجربههای دفاع مقدس ضروری دانست.
در پایان این مراسم، از خانواده شهید مدافع امنیت ایوب شیری و همچنین جمعی از خادمان و فعالان راهیان نور استان تجلیل شد.