انجمن علمی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در هجدهمین جشنواره بین اللملی حرکت، در بخش نوآوری و فناورانه اجتماعی شایسته تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام دانشگاه صنعتی اصفهان؛ در این دوره از جشنواره که با ارائه بیش از چهار هزار اثر از ۱۱۰ دانشگاه برگزار شد، از برگزیدگان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تجلیل شد.

۲۰۰ دانشجوی فعال در ۲۶ انجمن علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، همچون دیگر دانشجویان حاضر در این دوره از جشنواره با تمرکز بر چالش‌های مسئله‌محور از جمله ناترازی انرژی، مشکلات اقتصادی و مسئولیت اجتماعی سعی در ارائه راهکار‌های مناسب برای این مسائل را داشتند.

هجدهمین دوره جشنواره بین المللی حرکت در دانشگاه تبریز با حضور بیش از ۴۰۰ نخبه، تلاشگر و امیدآفرین برگزار شد.