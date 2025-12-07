پخش زنده
سرپرست اداره کل صمت خوزستان از ارائه آخرین گزارش پرداخت تسهیلات سفر ریاست جمهوری در کارگروه تسهیل و رفع موانع استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره کل صمت خوزستان ازبررسی وضعیت پرداخت تسهیلات معرفی شده به بانکهای عامل ونیز بررسی درخواست متقاضیان بهره مندی ازتسهیلات سفر ریاست جمهوری درکارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان خبرداد.
مهرام روانبخش گفت: دراین جلسه آخرین گزارش ازروند پرداخت تسهیلات معرفی شده ازسوی کارگروه به بانکهای عامل مورد بررسی قرارگرفت.
وی اظهارداشت: هدف از برگزاری این نشست، تسریع درفرآیند پرداخت تسهیلات ورفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی به ویژه طرحهایی است که درسفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان خوزستان به تصویب رسیدهاند.
روانبخش افزود:کارگروه باهمکاری بانکهای عامل ودستگاهای اجرایی ذیربط، ضمن پیگیری اجرای مصوبات پیشین، درخواستهای جدید متقاضیان تسهیلات رانیز بررسی وتصمیم گیری لازم راانجام داد.
وی تاکید کرد: تسهیلات شرایط برای واحدهای تولیدی، احیای ظرفیتهای راکد وپشتیبانی ازسرمایه گذران فعال بخش تولید، ازاولویتهای اصلی این داره کل درماههای پایانی سال است
سرپرست اداره کل صمت خوزستان: درپایان ازبانکهای عامل خواست همکاری لازم رادرتسریع پرداخت تسهیلات مصوب به متقاضیان واجد شرایط به عمل آورند تا اهداف اشتغالزایی ورونق تولید دراستان باسرعت بیشتری محقق شود.