برنامه های «مثبت آموزش»، «سه به بعد»، «از مامان بگو» و «راز جزیره»، از شبکه های سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مثبت آموزش»، امروز به مناسبت روز دانشجو به موضوع تاریخچه جنبش دانشجویی و رویداد‌های ۱۶ آذر می‌پردازد.

علی صابری دبیر تشکل جامعه اسلامی دانشجویان استان خراسان رضوی، فاطمه‌سادات تالاری معلم و فعال فرهنگی، سما محمدی دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان، یکی از مدیران و هنرجویان رشته صنایع‌چوب هنرستان ماندگار صنعتی تهران و فاطمه یوسفی دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان، دیدگاه‌های خود را درباره وقایع روز دانشجو، تبیین اتفاقات ۱۶ آذر برای نوجوانان، تاریخچه غذای ایرانی و معرفی رشته صنایع چوب مطرح می‌کنند.

این برنامه ساعت ۱۸، از شبکه آموزش پخش می‌شود و اجرای آن بر عهده زهرا حاجی‌علی و سجاد زین‌العابدین است.

در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، شبکه سه با پخش ویژه‌برنامه «سه به بعد»، به تجلیل از بانوان ورزشکار و نقش مادران در موفقیت آنان می‌پردازد.

این ویژه‌برنامه از امروز آغاز می‌شود و در قالب گفت‌و‌گو‌های صمیمی با بانوان مدال‌آور مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی و رقابت‌های جهانی در رشته‌های مختلف ورزشی، همراه با حضور مادرانشان، پخش می شود.

اوج این برنامه در روز میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر خواهد بود، جایی که ویژه‌برنامه‌ای زنده با حضور دختران ورزشکار، المپیادی‌ها و مادران گرانقدرشان پخش می‌شود تا ضمن پاسداشت مقام زن و مادر، جلوه‌ای از پیوند ارزشمند خانواده و موفقیت‌های دختران و بانوان ایرانی را به تصویر بکشد.

در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز بزرگداشت مقام مادر، «از مامان بگو»، با ویژه برنامه‌هایی متفاوت میزبان مخاطبان شبکه دو سیما است. برنامه‌هایی که از یکشنبه ۱۶ تا پنجشنبه ۲۰ آذر، هر شب ساعت ۲۲ با عنوان تأثیرگذار «زن؛ جریان زندگی» تلاش می‌کند مادر را در جایگاه حقیقی‌اش به‌عنوان سرچشمه‌ی امید، انگیزه و رشد به تصویر بکشد.

«از مامان بگو»، در این پنج‌شب میزبان چهره‌های تأثیرگذار از عرصه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی است، چهره‌هایی که در گفت‌و‌گو‌هایی صمیمی، از مسیر زندگی و فعالیت‌های خود می‌گویند و مهم‌تر از آن، از نقش مادرانی که با محبت، ایمان و فداکاری، پایه‌های شخصیت و موفقیت آنها را ساخته‌اند. علیرضا دلبریان شانزدهم آذر، دکتر روح‌الله فتحی در هفدهم آذر، حجت‌الاسلام ابوالحسن ایزدخواه در هجدهم آذر و حاج حسین یکتا در نوزدهم آذر روایت‌هایی شنیدنی از تأثیر مادرانشان در مسیر تلاش و بالندگی‌شان به همراه خواهند داشت روایت‌هایی که نشان می‌دهد ریشه بسیاری از پیشرفت‌های فردی و اجتماعی در آغوش مادران این سرزمین است.

اوج این ویژه برنامه ها، در پنجشنبه شب ۲۰ آذر رقم می‌خورد؛ شبی که «رویداد بزرگ از مامان بگو»، در برج میلاد با حضور مادران شهدا، مهمانان شاخص و جمعی از چهره‌های مشهور و اثرگذار برگزار می‌شود، رویدادی باشکوه در تکریم زنانی که خود «جریان زندگی» هستند و حضورشان مسیر نسل‌ها را روشن می‌کند.

«از مامان بگو»، با اجرای محیا اسناوندی و تهیه کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی در گروه خانواده شبکه دو تهیه و تولید می‌شود.

مسابقه تلفنی «راز جزیره»، در چارچوب ویژه‌برنامه «ایران‌جان»، این هفته با حضور نوجوانان استان گلستان و با تمرکز بر معرفی جاذبه‌ها، شخصیت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی این استان پخش می شود.

مسابقه تلفنی «راز جزیره»، به‌عنوان یکی از تولیدات پرمخاطبمرکز کودک و نوجوان سیما، در ویژه‌برنامه این هفته «ایران‌جان» با مشارکت نوجوانان استان گلستان پخش می‌شود. این مسابقه ضمن ایجاد فضای رقابتی و سرگرم‌کننده، بخشی از محتوای خود را به معرفی مشاهیر برجسته، جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و اجتماعی استان گلستان اختصاص داده است.

این برنامه علاوه بر بخش اصلی مسابقه، دارای دو بخش تعاملی ویژه مخاطبان است. مسابقه «راز کلبه» که بینندگان با ارسال پاسخ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۹۶۵ در آن شرکت می‌کنند.

مسابقه برخط «راز فانوس»، که به‌صورت همزمان در سامانه شاد و جریان پخش تلویزیونی برگزار می‌شود و طی آن پنج پرسش چهارگزینه‌ای برای شرکت‌کنندگان مطرح می‌شود.

در نسخه این هفته از «راز جزیره» که با عنوان «راز جزیره – ایران‌جان» ویژه استان گلستان تولید شده، بخش‌های مرتبط با برنامه به معرفی اماکن دیدنی، شخصیت‌های شاخص فرهنگی و ورزشی، تنوع اقوام و مذاهب و همچنین معرفی شهدای اهل سنت و شیعه استان پرداخته و بخشی از مأموریت برنامه در معرفی ظرفیت‌های بومی را محقق می‌سازد.

برنامه «راز جزیره»، با تهیه‌کنندگی و کارگردانی میروهاب عالمی از شنبه تا سه‌شنبه ساعت ۱۸ به مدت ۵۰ دقیقه از شبکه امید پخش می شود.