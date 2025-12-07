خبرگزای فرانسه به نقل از منابعی مدعی شد که ارتش و دولت قانونی بنین (در غرب قاره آفریقا) موفق شده کنترل کشور را دوباره به دست بگیرد.

یک منبع آگاه در دولت بنین گفته، «این تنها یک گروه کوچک شورشی بود که توانسته بودند به تلویزیون دسترسی پیدا کنند.» به گفته او، ارتش اکنون در حال بازپس‌گیری کامل کنترل اوضاع است.

برخی منابع در بنین نیز از شکست کودتا و بازداشت کودتاچیان خبر داده‌اند. با این حال هنوز باید منتظر ماند و دید تحولات در این کشور آفریقایی به کدام سمت پیش می‌رود.