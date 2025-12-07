اعضای هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از شهرک مسکونی در حال احداث فولاد سنگان در خواف بازدید کرده و از آغاز نزدیک عملیات ساخت واحدهای مسکونی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعضای هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در سفر به خراسان رضوی از روند اجرای طرح تأمین مسکن کارکنان شرکت صنایع مدنی فولاد سنگان بازدید کردند.

به گفته تقی رضایی، این شهرک حدود هزار هکتار وسعت دارد که ۱۴۰ هکتار آن برای اسکان کارکنان این مجموعه صنعتی اختصاص یافته است. ظرفیت کلی پروژه حدود ۸ هزار واحد مسکونی برآورد شده و قرار است عملیات ساخت به‌زودی آغاز شود.

رضایی این طرح را بخشی از برنامه ۱۱۴ هزار واحدی مسکن در استان‌های صنعتی کشور دانست و از پیشرفت مناسب آن خبر داد. در ادامه این سفر، از سایت ۱۳ هکتاری فریمان نیز بازدید و موضوعاتی مانند آسفالت معابر و تأمین قیر بررسی شد.