سید ایمان سیحون در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: همه محصولات استخوانی و انواع شکل‌های بافت مورد نیاز بدن بیماران، در کلین روم (اتاق تمیز) مرکز تحقیقات بانک فراورده‌های پیوندی تولید می‌شود این محصولات در حوزه مهندسی بافت، پزشکی بازساختی و ژن درمانی طبقه بندی می‌شوند.

وی ادامه داد: محصولات تولید شده با دانش مهندسی بافت و پزشکی بازساختی جزو محصولات حیاتی و راهبردی شناخته می‌شود که در درمان دقیق بیماری‌های سخت درمان از جمله انواع سرطان‌ها، دندانپزشکی، ناباروری و حوزه پوست و ارتوپدی استفاده می‌شود.

این استادیار دانشگاه با اشاره به اینکه تمام فرایند‌هایی که بافت در آن آسیب دیده باشد با کمک سلول درمانی قابلیت درمان دارد افزود: این دانش در اختیار تعداد معدودی از کشور‌های برتر جهان قرار دارد و ایران جزو ۱۰ کشور برتر در این حوزه تخصصی است.

وی گفت: بسیاری از محصولات راهبردی که با کمک مهندسی بافت در ایران تولید می‌شود در اختیار سایر کشور‌ها قرار ندارد و ما از بسیاری کشور‌ها در خواست‌های متعددی در این خصوص داشته‌ایم.

وی گفت: هیچ کدام از کشور‌های همسایه ما در منطقه به این دانش دسترسی ندارند و این محصولات بیش از ۱۵۰ میلیون دلار، برای کشور صرفه جویی ارزی دارند و تفاوت قیمت محصولات ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر با نمونه‌های خارجی تفاوت قیمت دارند.

سیحون افزود: اگر این محصولات در ایران تولید نمی‌شد به علت تحریم‌ها هیچ کشوری این محصولات را در اختیار ما نمی‌گذاشت.

وی با اشاره به فرصت‌های مکرر تحصیل در خارج از کشور برای خود گفت: در سال‌هایی که در مقطع کارشناسی تحصیل می‌کردم از آلمان تقاضا دریافت کردم و در دوره فوق لیسانس از آمریکا دعوتنامه داشتم و حتی بعد از پایان نامه شرایط تحصیل در هلند به من پیشنهاد شد، اما در حال حاضر ما جایگاهی داریم که تمام مراحل دانشگاه یو سی ال‌ای امریکا (UCLA) در اختیار دانشمندان و محققان مرکز ماست و معادل آن در امریکا نیز وجود ندارد.

این متخصص حوزه مهندسی بافت ادامه داد: در حال حاضر جنگ به حوزه فناوری کشیده شده است و حوزه فناوری یکی از حوزه‌های جنگ است، از تحریم‌های دارویی و فناوری در این حوزه ثابت کرده است ما برای استقلال و خودکفایی در این بخش باید بر توان داخلی تکیه و به بی نیازی در این بخش دست پیدا کنیم.

وی به مخاطبان وعده داد تا ۳ سال آینده به جایگاهی خواهیم رسید که در مهندسی بافت و سلول درمانی، طیف بسیاری از بیماری‌ها را که در حال حاضر درمان ندارند در ایران، درمان خواهند شد.