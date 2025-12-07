نخست‌وزیر عراق اعلام کرد: گسترش همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی با کشور‌های همسایه به کشف ۶ تُن مواد مخدر و انهدام شبکه‌های مهم قاچاق منجر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ محمد شیاع السودانی، گفت: بغداد با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای توانسته است ۶ تُن مواد مخدر را کشف و چندین مرکز تولید و توزیع این مواد را شناسایی کند، وی این اظهارات را در سومین کنفرانس بین‌المللی بغداد برای مبارزه با مواد مخدر که با حضور نمایندگان ۱۲ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در پایتخت عراق برگزار می‌شود، بیان کرد.

السودانی افزود: دولت عراق برای افزایش هماهنگی منطقه‌ای، ۱۱ یادداشت تفاهم با کشور‌های همجوار امضا کرده است که به ایجاد ۳۳ نقطه تماس مشترک با دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی انجامیده است و در چارچوب همین همکاری‌ها تاکنون ۳۴۵ نامه رسمی و بیش از هزار و ۲۹۹ مورد تبادل اطلاعات میان عراق و کشور‌های منطقه انجام شده است.

به گفته نخست وزیر عراق، این روند موجب انهدام چند شبکه فعال، بازداشت عناصر کلیدی و شناسایی محل‌های تولید مواد مخدر شده است.

همزمان، وزارت کشور عراق گزارش داد، نیرو‌های امنیتی این کشور با مشارکت طرف‌های منطقه‌ای موفق به بازداشت هزار و ۵۰۰ قاچاقچی شده‌اند و پرونده قضایی آنان در جریان است، همچنین اقدامات لازم برای پیگیری و دستگیری ۱۴۰ قاچاقچی دیگر که خارج از عراق به سر می‌برند و برای آنان حکم قضایی صادر شده است، ادامه دارد.

مقام‌های عراقی می‌گویند علاوه بر اقدامات امنیتی، این کشور ۱۵ مرکز درمان اعتیاد راه‌اندازی کرده که هم‌اکنون بیش از پنج هزار بیمار در آنها دوره درمان و توان‌بخشی را می‌گذرانند تا برای بازگشت به جامعه آماده شوند.

در این کنفرانس نمایندگان کشور‌هایی از جمله ایران، ترکیه، سوریه، لبنان، کویت، امارات، لیبی، مصر، اردن و پاکستان، و نمایندگانی از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب حضور دارند، در این نشست نمایندگی ایران را سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا بر عهده داشت.