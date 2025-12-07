پخش زنده
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، با تشریح دستاوردهای سیامین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل (COP۳۰) گفت: برای اولین بار، ۵۹ شاخص کمی و کیفی، در چارچوب فرآیند ارزیابی، برنامهریزی، اجرا ، پایش و یادگیری در بخش کشاورزی تهیه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، جعفر گوهرگانی، با اشاره به تصویب ۵۹ شاخص کمی و کیفی جهانی، افزود: این شاخصها در هفت حوزه کلیدی شامل آب، غذا و کشاورزی، سلامت، اکوسیستمها و تنوع زیستی، زیرساخت و سکونتگاههای انسانی، کاهش فقر و معیشت، و حفاظت از میراث فرهنگی، معیار مشترکی برای سنجش تابآوری کشورها ایجاد میکند.
وی افزود: در این چارچوب، شاخصهایی مانند مدیریت خشکسالی، بهرهوری آب، مقاومت محصولات کشاورزی و بهبود وضعیت خاک، جایگاه بخش کشاورزی را در امنیت ملی و تابآوری اقلیمی برجسته میکند.
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تصویب بسته سیاستی موتیرائو (Mutirão) – به معنای «کار جمعی» در زبان پرتغالی، گفت: مهمترین دستاورد این اجلاس، توافق بر افزایش سهبرابری سرمایه مالی بینالمللی برای سازگاری با تغییر اقلیم تا سال ۲۰۳۵ است.
گوهرگانی افزود: این تصمیم ظرفیت کشورها در مقابله با خشکسالی، سیل، فرسایش خاک و سایر مخاطرات اقلیمی را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی گفت: در زمینه توقف کامل جنگلزدایی، اگرچه نقشه راه الزامآوری تصویب نشد و برخی کشورهای در حال توسعه بر چالشهای مالی و فناوری تاکید داشتند، اما در بیانیه پایانی بر لزوم افزایش سرمایهگذاری جهانی برای حفاظت از جنگلها، حمایت از جوامع بومی و محلی، و اجرای برنامههای گسترده احیای اراضی تخریبشده تاکید شد.
گوهرگانی در پایان به سایر موارد مورد توافق اعضا از جمله پایبندی به محدودیت افزایش دمای زمین به ۱.۵ درجه سانتیگراد، اجرای کامل تعهدات ملی (NDC ها)، رد اقدامات یکجانبه تبعیضآمیز، و ضرورت تأمین مالی توسط کشورهای توسعهیافته مطابق بند ۹-۱ توافقنامه پاریس اشاره کرد.
این کنفرانس با حضور نمایندگان بیش از ۱۹۰ کشور و با تمرکز بر حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی، بهویژه جنگلهای آمازون، به کار خود پایان داد.