به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر خارجه لهستان رادوسلاو سیکورسکی در رد سخن میلیاردر فناوری و مالک ایکس (توئیتر سابق) علیه اتحادیه اروپا، او را حامی نازی‌ها توصیف کرد.

وزیر خارجه لهستان در پاسخ به ماسک در ایکس نوشت: «به مریخ برو. در آنجا هیچ سانسوری از سلام‌های نازی وجود ندارد.»

اشاره این مقام ارشد اروپایی به اقدامی است که ماسک در اولین روز بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید انجام داد و بعد‌ها منکر آن شده بود.

ایلان ماسک، مالک ایکس، اسپیس ایکس و تسلا در پلتفرم متعلق به خودش نوشته بود: «چه مدت تا پایان اتحادیه اروپا مانده است؟ اتحادیه اروپا را منحل کنید.»