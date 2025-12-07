پخش زنده
یک واحد تولیدی آلاینده در مهریز با دستور دادستانی تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دادستان عمومی و انقلاب مهریز گفت: با توجه به گزارشها و اخطارهای مکرر اداره حفاظت محیط زیست مبنی بر استمرار آلایندگی این واحد تولیدی و بیتوجهی مسئولان آن به تذکرات قانونی، دستور پلمب این واحد تا زمان رفع کامل آلودگی و اجرای اقدامات استانداردسازی صادر شد.
محمد حسین دهقان طزرجانی افزود: دادستانی در راستای صیانت از سلامت عمومی و محیط زیست، هیچگونه اغماضی در قبال رفتارهای مخرب زیستمحیطی نخواهد داشت و برخورد قانونی با واحدهای آلاینده در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: رفع پلمب منوط به تأیید اداره حفاظت محیط زیست و اطمینان از انجام اصلاحات لازم جهت کاهش آلایندهها و انطباق کامل با ضوابط قانونی است.