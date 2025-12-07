به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه فرهنگیان خوی با حضور جمعی از استادان و دانشجومعلمان برگزار شد

در این آیین حجت الاسلام حجت قاسم خانی امام جمعه شهرستان خوی با تبیین جایگاه دانشجو در مسیر پیشرفت علمی و فرهنگی کشور به ایراد سخن پرداخت.

امام جمعه خوی در تحلیل جایگاه دانشجو در جامعه امروز بر نقش محوری اندیشه ورزی و آگاهی بخشی تأکید کرد و گفت رشد علمی پایدار زمانی محقق می‌شود که دانشگاه به عنوان کانون دانایی و توانایی بتواند نیرو‌های متخصص و متعهد را برای آینده کشور پرورش دهد.

وی با اشاره به نقش تاریخی دانشجویان در تحولات اجتماعی افزود دانشجو زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که نگاه مسئولیت محور داشته و در کنار تلاش علمی نسبت به مسائل فرهنگی اجتماعی و اخلاقی نیز حساس و فعال باشد.

حجت الاسلام قاسم خانی دانشگاه فرهنگیان را مرکز تربیت نیرو‌های اثرگذار در آموزش آینده کشور دانست و تأکید کرد دانشجومعلمان باید با درک اهمیت رسالت معلمی خود را برای ساختن نسلی خردمند اندیشمند و با هویت ایرانی اسلامی آماده کنند.