کشف محموله ۸۰ میلیارد ریالی ادویه قاچاق
فرمانده انتظامی البرز از کشف محموله ۸۰ میلیارد ریالی ادویه جات قاچاق در شهرستان چهارباغ این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، سردار حمید هداوند گفت: مقادیر قابل توجهی کالای مشکوک در یک انبار توسط مأموران انتظامی شناسایی شد که پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اخذ مجوزهای قانونی، محل موردنظر بازرسی و ۱۲ تن انواع ادویه جات خارجی قاچاق کشف شد.
وی با بیان اینکه متصدیان انبار هیچگونه اسناد مثبت گمرکی برای این محموله ارائه نکردند، افزود: کارشناسان ارزش این اقلام را بیش از ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، ادامه داد: در این خصوص پرونده تشکیل و بهمنظور طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.