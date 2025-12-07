به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سردار حمید هداوند گفت: مقادیر قابل توجهی کالای مشکوک در یک انبار توسط مأموران انتظامی شناسایی شد که پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اخذ مجوز‌های قانونی، محل موردنظر بازرسی و ۱۲ تن انواع ادویه جات خارجی قاچاق کشف شد.

وی با بیان اینکه متصدیان انبار هیچ‌گونه اسناد مثبت گمرکی برای این محموله ارائه نکردند، افزود: کارشناسان ارزش این اقلام را بیش از ۸۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، ادامه داد: در این خصوص پرونده تشکیل و به‌منظور طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.