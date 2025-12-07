در راستای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز‌های دولتی و بهبود بهره‌وری طرح‌های عمرانی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با امضای یک تفاهم‌نامه همکاری سه‌ساله، فصل جدیدی از تعاملات تخصصی را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مراسمی با حضور مدیران ارشد دو مجموعه، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی تفاهم‌نامه همکاری فنی و تخصصی را امضا کردند.

این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای استانداردهای مهندسی و افزایش بهره‌وری طرح‌های عمرانی دولتی به امضا رسید.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، آزمایش‌های مکانیک خاک، مهندسی پی، بتن، سیمان و انواع مصالح ساختمانی به‌صورت مشترک اجرا و کنترل می‌شود.

پایش مستمر پروژه‌ها، کنترل کیفیت اجرا و تهیه گزارش‌های مستند از دیگر بندهای همکاری است.

دو مجموعه همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها و وبینارهای تخصصی را در دستور کار مشترک قرار داده‌اند.

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک متعهد شده است تمامی خدمات آزمایشگاهی را مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی ارائه دهد.

تأمین تجهیزات پیشرفته و ایجاد سامانه‌های نظارت و بهبود کیفیت نیز از سوی این شرکت دنبال خواهد شد.

در مقابل، سازمان مجری ساختمان‌ها موظف است زیرساخت‌ها و اطلاعات فنی لازم برای اجرای صحیح همکاری‌ها را فراهم سازد.

این تفاهم‌نامه سه‌ساله بوده و امکان تمدید آن با توافق طرفین پیش‌بینی شده است.

امضای این تفاهم‌نامه همزمان با هفتادمین سال فعالیت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، گامی مهم در جهت افزایش عمر مفید پروژه‌های عمرانی و ارتقای کیفیت ساخت‌وسازهای دولتی عنوان شده است.