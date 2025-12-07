بررسی وضعیت شیوع آنفولانزا در خلخال

در پی شیوع آنفلوآنزا در استان اردبیل فرماندار شهرستان خلخال نیز در بازدیدی سرزده از بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) شهرستان خلخال و بخش های مختلف آن از نزدیک در جریان رسیدگی به وضعیت بیماران قرار گرفت .