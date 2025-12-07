برنامههای هفته گرامیداشت میلاد حضرت زهرا (س) و هفته مقام زن و مادر در فارس
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس برنامههای هفته گرامیداشت میلاد حضرت زهرا (س) و هفته مقام زن و مادر در استان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجتالاسلام والمسلمین حسین ملک مکان، برنامههای هفته مقام زن و روز مادر را تشریح کرد و گفت: هر ساله به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، هفتهای با عنوان «هفته گرامیداشت مقام زن و مادر» نامگذاری میشود و امسال شعار محوری این هفته «بانوی ایرانی، مظهر نجابت الگوی مقاومت» تعیین شده است.
او افزود: این هفته از ۱۵ تا ۲۱ آذر ادامه دارد و هر روز با عنوانی ویژه نامگذاری شده است.
به گفته ملک مکان، بیش از ۲۰۰۰ برنامه در سطح استان فارس برگزار خواهد شد که شامل جشنها، نشستهای بصیرتی، نمایشگاهها، مسابقات فرهنگی و مذهبی، تجلیل از بانوان برگزیده و برنامههای مردمی در شهرها و روستاهاست.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس از مهمترین برنامهها میتوان به برگزاری جشنهای محلهای در مساجد، حسینیهها و امامزادگان، تجلیل از زنان برگزیده در عرصههای علمی، قرآنی، ورزشی و فرهنگی، تقدیر از همسران شهدا و جانبازان، برگزاری مسابقات کتابخوانی و فرهنگی و نمایشگاههای ویژه مقام زن و مادر اشاره کرد.
او ادامه داد: اجتماع بزرگ بانوان شیراز تحت عنوان «میثاق فاطمی» در روز چهارشنبه ۱۹ آذر در حرم مطهر شاهچراغ (ع) با حضور خانوادههای شهدا و سخنرانان کشوری برگزار میشود. همچنین تولید محتوا در فضای مجازی با موضوع جایگاه زن در انقلاب اسلامی و عفاف و حجاب، نمایشگاه لباس و چادر اسلامی در دانشگاه شیراز، اعزام مبلغین زن به مساجد و روستاها، کارگاههای آموزشی عفاف و حجاب و مهارتهای زندگی در مدارس و دانشگاهها، عطرافشانی قبور بانوان شهید و مادران شهدا و اجرای پویشهای فرهنگی مانند «دختران فاطمی» و «بصیرت فاطمی» از دیگر برنامههاست.