کیفیت پایین نان در برخی از نانوایی‌های شهرستان ایوان و تعطیلی‌های خودسرانه آن‌ها، موجب گلایه‌مندی مردم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سیدمهدی محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام در خصوص این مشکلات، گفت: در قالب طرح نظارتی چهارشنبه‌های آرد و نان برای تعداد قابل‌توجهی از نانوایی‌های متخلف، اخطاریه صادر شده است.

شریفی، فرماندار ایوان نیز؛ از اجرای طرح پایش و تشدید نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها به‌صورت مستمر خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت و کمیت نان در سطح شهرستان ایوان، انجام می‌شود.