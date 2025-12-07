پخش زنده
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مدیران معادن و صنایع معدنی کشور خواست اعتبارات مسئولیت اجتماعی را برای مردم منطقه هزینه کنند و برای افراد خاص هزینه نشود.
ذبیحالله خدائیان در مصاحبه با خبرنگار تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ با انتقاد از برخی مدیران معادن و صنایع معدنی که اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی خود را در جایی غیر از محل مصرف آن هزینه میکنند افزود: تاکید براین است که مدیران، مبالغی را که به این امر اختصاص داده شده است در جای خود استفاده کنند تا همه مردم از آن بهره ببرند نه در جاهایی که مردم استفاده چندانی از آن نمیکنند.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) هم از تدوین آئین نامهای برای هزینه کرد اعتبارات مسئولیت اجتمای در امور عام المنفعه خبر داد.
مسعود سمیعی نژاد افزود: سیاست این است که در حوزه مسئولیتهای اجتماعی با توجه به اهداف برنامه، بیشتر در زیرساختهای آموزشی سرمایه گذاری کنیم.
وی گفت: آئین نامهای در حال تدوین است که براساس آن باید اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی در همان منطقهای که معدن یا صنایع معدنی در آن قرار دارند هزینه شود.