بازار بورس با نزدیک شدن شاخص به عدد ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد با افزایش عرضه‌ها مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماگر اصلی بازار سرمایه یکشنبه ۱۶ آذر ۳ هزار و ۷۹۹ واحد معادل ۰.۱۱ درصد افزایش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۵۸۷ واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴۵۰ واحدی معادل ۰.۰۵ درصد در سطح ۹۷۴ هزار و ۴۴ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به ۱۶ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با روز‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

بازار در ابتدا با تقاضا و روند مثبت شروع به معامله کرد، اما به مرور با افزایش عرضه‌ها در بازار از درصد مثبتی بازار کمتر شد و ۵۹ درصد بازار به محدوده‌ی منفی کشیده شدند.

همچنین بازار امروز شاهد خروج بیش از ۴۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی بود.

در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به گروه صندوق‌های با درآمد ثابت و بیشترین خروج پول از صندوق‌های طلا و سکه اختصاص داشت.

بیشترین ارزش معاملات نیز مربوط به گروه کانی‌های غیر فلزی بود.