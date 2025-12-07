جهاد کشاورزی مازندران در خصوص لزوم مبارزه پاییزه برای کنترل آفات و بیماری‌ها به باغداران هشدار داد



کمیته پیش‌آگاهی و شبکه مراقبت آفات و بیماری‌های درختان میوه سازمان جهاد کشاورزی مازندران در اطلاعیه‌ای، با تأکید بر اهمیت انجام مبارزه پاییزه در کاهش جمعیت آفات و عوامل خسارتزا، از باغداران استان خواست تا با مشورت کارشناسان و رعایت توصیه‌های فنی، عملیات مراقبتی و سم‌پاشی باغات خود را به‌صورت اصولی انجام دهند.





زمان مناسب مبارزه پائیزه با آفات و عوامل بیماری زای باغات سیاه ریشه بر اساس شرایط آب و هوایی منطقه، تنوع ارقام کشت شده و با بررسی‌های میدانی و نظر کارشناسی بعد از ریزش بیش از ۷۰ درصد برگ‌ها از اواسط تا اواخر پاییز اعلام می‌گردد.

باغداران بمنظور مدیریت و کنترل مناسب آفات، با مشاوره گرفتن از کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک‌های گیاه پزشکی بر حسب توصیه‌های فنی و دریافت نسخه گیاه پزشکی، اقدام به انجام عملیات مبارزه پاییزه کنند

سازمان جهاد کشاورزی مازندران به کشاورزان توصیه کرد نسبت به شخم سطحی و پابیل کردن سایه انداز درختان بمنظور مدفون کردن برگ‌های آلوده ریخته شده در قسمت آبچک و نیز حذف علف‌های هرز چند ساله اقدام کنند





برای مدیریت و کنترل آفت سپردار سفید توت نسبت به پاک نمودن تنه و شاخه‌های آلوده با گونی یا اسکاج نرم و نیز جمع آوری و دفن برگ‌ها و میوه‌های ریخته شده پای درختان بمنظور قطع چرخه زمستان گذران عامل بیماری در باغ اقدام شود.

روغن پاشی تنه و سرشاخه‌های اصلی در درختان با شدت آلودگی زیاد به آفت سپردار سفید توت در این مرحله برای درختانی نظیر هلو، شلیل، کیوی، گردو و نیز سایر درختان میزبان این آفت مانند توت، پس از انجام مبارزه مکانیکی توصیه می‌گردد.

مبارزه شیمیایی علیه بیماری‌های درختان سیاه ریشه با استفاده از ترکیبات مسی نظیر ترکیبات بردو به میزان یک الی یک و نیم درصد و یا سم اکسی کلرور مس به نسبت سه در هزار با استفاده از سمپاش‌های مناسب و محلول پاشی بصورت مه پاشی یکنواخت توصیه می‌گردد.





رعایت نکات ایمنی از قبیل استفاده از ماسک، لباس مخصوص، دستکش و عدم خوردن، آشامیدن و مصرف دخانیات در زمان سمپاشی و شستشوی دست و صورت پس از سمپاشی با آب و صابون الزامی است.