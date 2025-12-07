پخش زنده
فرماندار پلدشت گفت: روز جهانی معلولین فرصتی برای تکریم ارادههای استوار و توانمندیهای بی پایان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در مراسمی با حضور خانوادههای معلولین و مسئولان در سالن بصیرت شهرستان پلدشت روز جهانی معلول گرامی داشته شد و از زحمات مربیان توانبخشی بهزیستی این شهرستان تجلیل شد .
فرماندار شهرستان پلدشت در این مراسم گفت: روز جهانی معلولین فرصتی برای تکریم و اردههای استوار و توانمندیهای بی پایان معلولین است .
رعنا قربانی بر ضرورت تکریم ارادههای استوار افراد دارای معلولیت به نقش آفرینی آنان در جامعه تاکید کرد.
وی هدف اصلی گرامیداشت این روز را افزایش درک جهانی نسبت به مشکلات و چالشهای افراد دارای معلولیت. حمایت از آنان در جهت تقویت اعتماد به نفس و دفاع از حقوقشان و نقش آفرینی و مشارکت موثر این افراد در ابعاد اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جامعه عنوان کرد.
این مراسم با اجرای برنامههای فرهنگی ویژه معلولین و توانمندیهای آنان به پایان رسید.