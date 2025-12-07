۱۸ فرمان گازی برای زمستانی ایمن و بهینه
شرکت گاز شهروندان را به رعایت ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی فراخواند.
بخش اول: ایمنی؛ نفس کشیدن خانه و وسایل
مهمترین محور این اخطار، تأکید بر «تنفس» ایمن خانه و وسایل گازسوز است. شرکت گاز با بیان این که «هر وسیله گازسوز باید دودکش مجزا داشته باشد»، این کار را معادل دادن «راه نفس» جداگانه به هر وسیله توصیف کرده است. بررسی مسیر دودکش قبل از نصب بخاری نیز به مثابه باز نگهداشتن «راه نفس خانه» عنوان شده است.
یکی از هشدارهای جدی، عدم استفاده از دودکشهای آکاردئونی آلومینیومی است که به «مسیر میانبری به پرتگاه» تشبیه شده است. همچنین، خوابیدن در کنار بخاری فاقد دودکش برابر با «نفس کشیدن در کنار اگزوز» دانسته شده که با وجود گرما، «نفس را میبرد».
نشانههای اولیه مسمومیت با منواکسیدکربن شامل خوابآلودگی، ضعف، بدندرد، سردرد، تهوع و درد قفسه سینه برشمرده شده و بر توجه به رنگ شعله تأکید گردیده: شعله آبی نشانه زندگی و شعله زرد نشانه تنگی نفس وسیله است.
بخش دوم: پیشگیری از حریق و انفجار
قرار دادن بخاری کنار پرده، «همنشینی پنبه و آتش»، استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد، «رد شدن از پلی با پایههای شکسته» و نصب بخاری در حمام که جای بخار است، «جایی برای نفس باقی نمیگذارد»، از جمله این موارد است.
همچنین در صورت استشمام بوی گاز، زدن کلید برق عملی «مشابه روشن کردن آتش کنار مخزن سوخت» توصیف شده است. در صورت بروز آتشسوزی، بستن شیر اصلی گاز بعد از کنتور برای قطع جریان گاز ضروری دانسته شده است.
بخش سوم: محافظت از جان با اتصالات مطمئن
اتصال ایمن، حلقه دیگری از زنجیره ایمنی است. استفاده از «بست فلزی برای شیلنگ گاز» به «قفل خانه» برای محافظت از خانواده تشبیه شده و استفاده از شیلنگ استاندارد معادل «حفظ جان خانواده» عنوان شده است . بستن شیر اصلی گاز قبل از سفر نیز «قفل کردن در خانه قبل از خروج» تلقی شده است.
بخش چهارم: مصرف بهینه؛ حفظ میراث طبیعی و ملی
شرکت گاز با شعار «با مصرف سنجیده، زمستان را سر میکنیم»، از شهروندان میخواهد با رعایت اصولی، هم در هزینهها صرفهجویی کنند و هم از منابع ملی حفاظت نمایند.
خاموش کردن وسایل گرمایشی پس از ساعات اداری، «روشن نگهداشتن جریان انرژی نسلهای آتی» تفسیر شده است. عایقبندی ساختمان به «کشیدن پتوی گرم روی خانه»، نصب شیشههای دوجداره به مانعی در برابر هدررفت انرژی و رعایت مقررات ملی ساختمان به «پایهگذاری صحیح خانهها» تشبیه گردیده که در غیر این صورت «انرژی دوام نمیآورد».
بخش پنجم: مدیریت دما و انتخاب درست
تنظیم دمای پکیج بین ۵۰ تا ۶۰ درجه برای گرمای کافی با مصرف کمتر، تعیین دمای آسایش خانه روی ۲۰ درجه سانتیگراد در زمستان، بستن وسایل گرمایشی در اتاقهای خالی و پوشیدن لباس گرم در خانه از جمله این توصیههاست.
همچنین استفاده از بخاری بزرگ در اتاق کوچک، «آب دادن با تانکر به گلدان کوچک» دانسته شده که فقط به هدررفت و آسیب میانجامد. انتخاب اندازه صحیح شعله اجاق گاز نیز مانند «کفش»، هرچه «اندازهتر، بهتر» عنوان شده است.
بخش ششم: بهرهگیری از مواهب طبیعی
پیام شرکت گاز به استفاده از منابع طبیعی مانند نور خورشید نیز اشاره دارد: «وقتی خورشید در فصل سرد میتابد، پرده را باز میکنیم تا نور و گرما مهمان خانه شوند.» در نقطه مقابل، باز کردن پنجره در فصل سرد، «روشن کردن کولر در زمستان» و استفاده از وسایل گرماتابش در فضای باز، «هدر دادن منابع ملی» تلقی شدهاست.