به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه زهره دل زنده به دلیل عارضه عروقی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود گفت: کبد وی به بیمارستان بوعلی شیراز برای اهدا به بیمار نیازمند به صورت هوایی منتقل شد.

سیامک ریماز افزود: کلیه‌های زهره دل زنده هم در بیمارستان رازی رشت به بیماران نیازمند پیوند شد.

وی گفت:علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سرشماری ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به سایت Www.ehdacenter. Ir برای دریافت کارت اهدای عضو، اقدام کنند.