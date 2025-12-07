در مراسمی از خیران و مشارکت کنندگان در احداث و تکمیل پروژه‌های چمن ورزشی مدرسه امام کاظم (ع) و مدرسه ۶ کلاسه روستای شعبانلو ی چهار برج تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این مراسم گزارش اجمالی از میزان مشارکت و مساعدت خیرین در احداث و تکمیل پروژه چمن ورزشی و مدرسه ۶ کلاسه ارائه گردید.

محرابی مدیر آموزش و پرورش شهرستان چهاربرج در بخشی از سخنان خود از همت مضاعف و اقدامات خداپسندانه خیرین و اهالی غیرتمند روستای شعبانلو در توسعه پروژه‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی روستا، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

در آخر مراسم از خیرین محلی که در اجرای این پروژه‌ها با مساعدت‌های مادی و معنوی نقش برجسته و کلیدی داشته‌اند با اهدا لوح سپاس، تجلیل و قدردانی بعمل آمد.

همچنین از دانش آموزان برتر مدرسه امام کاظم (ع) شعبانلو که در آزمون تیمز رتبه‌های نخست را کسب کرده بودند در این مراسم با اهدای جوایزی تقدیر شد.