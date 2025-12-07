امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶- ۱۵:۳۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
آغاز رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه
آغاز رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
دعوت بانوان ایرانی به یک مهمانی
دعوت بانوان ایرانی به یک مهمانی
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
بسته فرهنگ و هنر ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
بسته فرهنگ و هنر ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
سفر استانی رئیس جمهور به یاسوج
سفر استانی رئیس جمهور به یاسوج
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
خبرهای مرتبط

ادامه بررسی لایحه الزامات مورد نیاز قوانین بودجه‌ای

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی

نظام سلطه از دانشجوی ایرانی کینه دارد

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، جلسه علنی مجلس ، نمایندگان مجلس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 