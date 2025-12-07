پخش زنده
معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری همدان گفت: عرشه سوم تقاطع غیرهمسطح شهید قهاری سعید (پل میدان میوه و تره بار) از امروز به منظور اجرای علت فنی و بهسازی مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وحید علی ضمیر افزود: خودروهای عبوری از سمت بلوار ارتش به سمت بلوار نجفی و میدان فرودگاه از عرشه سوم تقاطع غیرهمسطح شهید قهاری سعید برای تردد استفاده میکنند که با مسدود شدن این مسیر، باید از راههای جایگزین استفاده کنند.
او تصریح کرد: بر این اساس خودروها باید پس از پیمودن بلوار ارتش به جای ورود به روی این پل، وارد بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی شده سپس از دور برگردان وارد بلوار نجفی شوند یا از میدان مرضیه حدیدچی (خانم دباغ) به عنوان دوربرگردان و ورود به بلوار نجفی استفاده کنند.
معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری همدان گفت: عرشه سوم تقاطع غیرهمسطح به علت تعمیر درزهای انبساطی مسدود شده و قرار است پس از ۱۰ روز بازگشایی شود.