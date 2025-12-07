مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان از استقبال صداوسیمای مرکز کرمان از طرح‌های دانشجویی در حوزه‌های کودک و خانواده خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، کار گروه هنر و رسانه با حضور مدیر کل صداوسیمای مرکز کرمان در دانشگاه حضرت فاطمه (س) شهر کرمان برگزار شد.

آقای عماد محمدی مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه ملی مهارت حضرت فاطمه (س) شهر کرمان حضور یافت و به سوالات دانشجویان پاسخ داد.

وی با اعلام اینکه در حوزه فرهنگ در جهان شاهد تکنولوژی‌های به روز هستیم گفت: صداوسیما در چند سال اخیر رقبای بزرگی در فضای مجازی دارد که خدارا شکر به عنوان رسانه ملی مرجعیت خودش را حفظ کرده و دارد.

وی افزود: صداوسیما با سند تحول خود بیشتر از گذشته به سمت مردم و مردمی کردن رسانه قرار گرفته واز این تریبون اعلام می‌کنیم محتوا‌های مردمی از مفاخر بزرگ در حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی، اجتمایی و ورزشی استان ساخته شود.

محمدی بیان کرد: طرحی‌های جدید در استان کرمان صورت گرفته و تلاش داریم از مفاخر استان سریال بسازیم واگردر حوزه‌های کودک، خانواده دانشجویان طرح‌هایی داشته باشند استقبال می‌شود.

وی بیان کرد: در حوزه فنی نیرو‌های صداوسیما تمام تلاش خود را کردند برای کیفیت تصویرو خدا را شکر HD سازی در استان شروع شده است.

وی تاکید کرد: در برنامه ایران جان فرصت بزرگی برای معرفی استان کرمان است در مرکز کرمان تلاش مضاعف می‌شود که استان بخوبی معرفی شود.