۳۵ میلیارد ریال برای المپیادهای ورزشی درونمدرسهای در استان اصفهان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ رئیس ادارۀ تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: مرحله نخست اعتبارات این طرح به مبلغ ۳۵میلیارد ریال بهحساب ۴۱ ناحیه و منطقه استان واریز شده و مرحله دوم نیز طی هفته آینده پرداخت خواهد شد.
انسیه فنایی افزود: اعتبارات اختصاصیافته معادل ۵۰ درصد کل دانشآموزان هر منطقه محاسبه شده و مبنای تقسیم میان مدارس خواهد بود.
بگفته وی المپیادهای ورزشی درونمدرسهای یکی از طرحهای راهبردی وزارت آموزشوپرورش برای تقویت فرهنگ ورزش، ارتقای سلامت جسم و روان و شناسایی استعدادهای ورزشی دانشآموزان است.