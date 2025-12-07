پخش زنده
استاندار بوشهر ۳۵۰ جلد کتاب با موضوعهای مختلف و با محوریت آثار نویسندگان بومی به کتابخانههای عمومی استان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی، ۳۵۰ جلد کتاب در موضوعهای متنوع و با رویکرد توجه به آثار نویسندگان هماستانی به کتابخانههای عمومی استان اهدا کرد تا در اختیار اعضا و علاقهمندان قرار گیرد.
این اقدام با هدف پشتیبانی از کتابخانهها، تقویت دسترسی به منابع مکتوب و حمایت از تولیدات فرهنگی استان بوشهر انجام شدهاست.
کتابهای اهدایی پس از طی مراحل ثبت، فهرستنویسی و آمادهسازی، میان کتابخانههای عمومی استان بوشهر توزیع خواهد شد تا در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار مخاطبان قرار گیرد.