به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم بزرگداشت روز دانشجو در مجتمع بوتراب جمع دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی خوی با حضور غلامحسین آزاد فرماندار شهرستان برگزار شد و جمعی از استادان و دانشجویان در این آیین حضور داشتند.

فرماندار خوی در سخنان خود با اشاره به نقش دانشجویان رشته‌های فنی در پیشبرد طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای شهرستان گفت: آینده صنعتی و مهندسی هر منطقه به میزان بهره‌مندی آن از دانش و مهارت دانشجویان متعهد و توانمند بستگی دارد و این قشر باید با آمادگی علمی و فکری وارد عرصه اجرایی کشور شود.

غلامحسین آزاد افزود: تشکل‌های دانشجویی ظرفیت مهمی برای بروز توانایی‌های جوانان هستند و این مجموعه‌ها زمانی تأثیرگذار خواهند بود که با نگاه مسئله محور در مسیر حل مشکلات محلی و ملی نقش آفرینی کنند.

وی تاکید کرد: اداره شهرستان از پیشنهاد‌ها و طرح‌های دانشجویان رشته‌های فنی استقبال می‌کند و زمینه تعامل سازنده میان دانشگاه و بخش‌های تخصصی شهرستان فراهم است.

در پایان این مراسم از تشکل‌های فعال دانشجویی تقدیر شد و جوایزی نیز به دانشجویان برتر علمی و فرهنگی اهدا گردید.