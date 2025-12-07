پخش زنده
هفته فرهنگ و هنر با عنوان «هفته ماها» در مدارس استان اصفهان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ رئیس ادارۀ فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان گفت: امسال، اصفهان دبیرخانه کشوری جشنواره فرهنگی هنری فردا است و مرحله آموزشگاهی این جشنواره با عنوان طرح ماها برگزار میشود.
مرتضی شکری افزود : در هفته ماها، استعدادهای فرهنگی و هنری دانشآموزان بهتر دیده میشود.
وی گفت : هر روز در هفته ماها به هنرهای فردی و همگانی اختصاص دارد و در این روز آثار دانشآموزان بیش از پیش جلوه میکند.
بگفته وی جوایز کشوری به دو مدرسه برگزیده به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، دو مدرسه ۳۰۰ میلیون ریال و دو مدرسه ۲۰۰ میلیون ریال اختصاص یافت.