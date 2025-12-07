پخش زنده
دبیر شورایعالی مناطق آزاد اعضای کمیته رسیدگی به رویداد ماراتن کیش را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بر اساس حکم صادره رضا مسرور، کمیته موظف است با جمعآوری مستندات، انجام ارزیابیهای میدانی و بررسی تمامی ابعاد برگزاری رویداد، نتیجه بررسیهای خود را در کوتاهترین زمان به دبیرخانه ارائه کند.
مهدی مزینانی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری؛ میثم صفرزاده، معاون حقوقی، بازرسی و امور مجلس و حمید واشقانی فراهانی، مدیر بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعضای منصوبشده در این کمیته را تشکیل میدهند.