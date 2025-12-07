به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بر اساس حکم صادره رضا مسرور، کمیته موظف است با جمع‌آوری مستندات، انجام ارزیابی‌های میدانی و بررسی تمامی ابعاد برگزاری رویداد، نتیجه بررسی‌های خود را در کوتاه‌ترین زمان به دبیرخانه ارائه کند.

مهدی مزینانی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری؛ میثم صفرزاده، معاون حقوقی، بازرسی و امور مجلس و حمید واشقانی فراهانی، مدیر بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعضای منصوب‌شده در این کمیته را تشکیل می‌دهند.