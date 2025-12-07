لزوم تعمیق فرهنگ نماز در میان جوانان لزوم تعمیق فرهنگ نماز در میان جوانان لزوم تعمیق فرهنگ نماز در میان جوانان لزوم تعمیق فرهنگ نماز در میان جوانان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به وجود هزار و ۷۰۰ مسجد اهل تسنن و ۳۵۰ مسجد اهل تشیع در کردستان گفت: این استان نماد وحدت است و برگزاری مراسم و آیین‌های مذهبی با حضور گسترده مردم اعم از شیعه و سنی شاهد این موضوع است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی در ادامه افزود: با تمهیدات درنظر گرفته‌شده امیدواریم سال آینده میزبان خوبی برای اجلاس سراسری نماز باشیم.

رضایتی دبیر شورای منطقه پنج ستاد اقامه نماز کشور نیز در این جلسه تعمیق فرهنگ نماز در جامعه و افزایش مشارکت جوانان و دانش آموزان را از مهمترین اهداف این ستاد اعلام کرد.