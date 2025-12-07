کاشت نهال در مرکز علمی‌کاربردی صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا رضوانشهر کاشت نهال در مرکز علمی‌کاربردی صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا رضوانشهر کاشت نهال در مرکز علمی‌کاربردی صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا رضوانشهر کاشت نهال در مرکز علمی‌کاربردی صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا رضوانشهر کاشت نهال در مرکز علمی‌کاربردی صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا رضوانشهر

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، همزمان با روز دانشجو، پویش نهال‌کاری با حضور مسئولان محلی و دانشجویان در محوطه مرکز علمی‌کاربردی صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا رضوانشهر برگزار شد.

در این مراسم بیش از ۱۰ نهال به منظور ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی کاشته شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رضوانشهر، در این مراسم با تبریک روز دانشجو گفت: این پویش با هدف مشارکت دانشجویان در حراست از منابع طبیعی و جنگل‌ها در سراسر ایران اجرا می‌شود و امروز در محوطه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی رضوانشهر نیز شاهد برگزاری آن هستیم.

محمدجعفر گل‌محمدی افزود: با اجرای این پویش، تمامی دانشجویان به ویژه در استان و رضوانشهر در حفظ و نگهداری منابع طبیعی و جنگل‌های ارزشمند هیرکانی در این منطقه تلاش و همکاری کنند.