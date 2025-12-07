پخش زنده
بیش از ۵۶ میلیارد ریال وجوه برداشت شده غیر مجاز از حساب بانکی شهروندان به حساب آنان بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: طی ۲ ماه گذشته با تلاش شبانه روزی و اقدامات تخصصی پلیس فتا این فرماندهی، ۵۶ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال وجوهی که به صورت غیر مجاز از حسابهای تعدادی از شهروندان برداشت شده بود به حساب آنها بازگردانده شد.
سرهنگ نعمت خلیلی افزود: مهمترین روش مجرمان سایبری در جرایم مالی فریب قربانیان و دریافت رمز دوم و اطلاعات کارت بانکی آنهاست.
کلاهبرداریها و برداشتهای اینترنتی غیرمجاز از جمله جرایمی است که اصلیترین دلیل وقوع آن بی توجهی کاربران به رعایت نکات امنیتی است.