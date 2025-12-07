به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: طی ۲ ماه گذشته با تلاش شبانه روزی و اقدامات تخصصی پلیس فتا این فرماندهی، ۵۶ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال وجوهی که به صورت غیر مجاز از حساب‌های تعدادی از شهروندان برداشت شده بود به حساب آن‌ها بازگردانده شد.

سرهنگ نعمت خلیلی افزود: مهمترین روش مجرمان سایبری در جرایم مالی فریب قربانیان و دریافت رمز دوم و اطلاعات کارت بانکی آنهاست.

کلاهبرداری‌ها و برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز از جمله جرایمی است که اصلی‌ترین دلیل وقوع آن بی توجهی کاربران به رعایت نکات امنیتی است.