امام جمعه موقت تهران، به‌همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با حضور در منزل جانباز ۷۰ درصد حسین لاری، از فداکاری‌ها و مجاهدت‌های این جانباز سرافراز تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران، به‌همراه عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، امروز با حضور در منزل جانباز گرانقدر حسین لاری، جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس، ضمن عیادت و گفت‌و‌گو با وی، مقام والای جانبازی را گرامی داشتند.

در این دیدار، ابوترابی‌فرد با بیان اینکه جانبازان نشانه‌های روشن ایمان و استقامت در راه خدا هستند، گفت: عظمت مقام جانبازی نزد پروردگار، جایگاهی بس رفیع دارد و ایثارگران، شهدا و جانبازان، برکت ماندگار انقلاب اسلامی‌اند.

وی افزود: صبر و استقامت جانبازان، سرمایه اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی است و نقش آنان در پاسداری از ارزش‌های انقلاب، همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، نیز در این دیدار با تقدیر از فداکاری و سال‌ها تحمل درد و رنج جانباز حسین لاری، خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را وظیفه‌ای انسانی، شرعی و سازمانی دانست و تأکید کرد: بنیاد شهید خدمتگزاری به این عزیزان را افتخار خود می‌داند.