مسئول همایش مناسبت‌های زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران و شرق آسیا گفت: از میان مقالات رسیده به دبیرخانه ۱۱ مقاله برتر در اختتامیه این همایش معرفی شد.

تقدیر از ۱۱ مقاله برتر در همایش مناسبت‌های زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران و شرق آسیا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید حسین ساجد، در اختتامیه همایش مناسبت‌های زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران و شرق آسیا با اشاره به برگزاری این رویداد، گفت: همایش امسال ادامه‌ سلسله‌ نشست‌هایی است که هر ساله با تمرکز بر یک منطقه برگزار می‌شود تا با رویکرد علمی، بستری برای گفتمان و تبادل فرهنگی میان ایران و منطقه هدف فراهم شود.

وی با بیان اینکه دبیرخانه همایش حدود یک سال است فعالیت خود را آغاز کرده، گفت: هدف اصلی ما معرفی ظرفیت‌های عمیق علمی، فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی به جامعه هدف و ایجاد یک ارتباط علمی و فکری متقابل میان ایران و شرق آسیاست.

مسئول همایش مناسبت‌های زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران و شرق آسیا افزود: «در مدت فعالیت دبیرخانه، بیش از ۱۴۰ مقاله علمی در شش زبان دریافت شد که پس از ارزیابی‌های دقیق و داوری دو تا سه‌مرحله‌ای، ۱۱ مقاله برتر انتخاب که از صاحبان آثار برترتجلیل شد.

ساجدی با اشاره به نقش این رویداد در تقویت ارتباطات علمی و فرهنگی گفت: «این همایش در راستای مأموریت‌های حوزه دانشی زبان، ادبیات و فرهنگ‌شناسی جامعةالمصطفی برگزار می‌شود. تلاش ما این است که پس از همایش، دبیرخانه بتواند ظرفیت‌های خلق‌شده را قالب‌بندی کرده و آنها را در اختیار نهادهای هم‌عرض فعال در حوزه‌های آموزش، فرهنگ، تمدن و حتی مباحث سیاسی قرار دهد تا از این محصولات علمی بهره‌مند شوند.»

وی ضمن دعوت از نهادهای مرتبط برای همکاری افزود: «محصولات علمی متعددی از جمله کتاب، کتابچه و محتواهای صوتی در این فرایند تهیه شده که آماده ارائه به دستگاه‌های ذی‌ربط است.»

مسئول همایش مناسبت‌های زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران و شرق آسیا با تأکید بر اهمیت شرق آسیا در سیاست‌های راهبردی کشور گفت: جامعه هدف امسال، یعنی شرق آسیا، از اهمیت ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و تلاش ما این بوده که تعریفی جامع و علمی از این ارتباطات فرهنگی و تمدنی ارائه دهیم.