به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گفت: در پی مراجعه فرد شاکی مبنی بر کلاهبرداری ۲ میلیارد ریالی از وی با عنوان سرمایه گذاری در بازار رمز ارز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد مالباخته طی آشنایی با فردی به عضویت گروهی در واتساپ درآمده و پس از آن با وعده ارائه سود‌های کلان از طریق سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز، مبلغ ۲ میلیارد ریال از وی کلاهبرداری شده است.

این مقام انتظامی گفت: با اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس فتا اصفهان، ۲ متهم در این رابطه دستگیر و با پیگیری‌های صورت گرفته کل مبلغ کلاهبرداری‌شده به مالباخته بازگردانده شد.

سرهنگ طاهرپور در پایان با اشاره به افزایش فعالیت کلاهبرداران سایبری در پوشش مشاغل پر درآمد و سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی افزود: کاربران فضای مجازی باید هوشیار باشند و فریب وعده‌های اغواکننده سود‌های بالا را نخورند.