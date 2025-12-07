پخش زنده
امروز: -
۲ کلاهبرداری که با وعدههای فریبنده سرمایهگذاری در بازار رمزارز، از شهروندی کلاهبرداری کرده بودنددستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گفت: در پی مراجعه فرد شاکی مبنی بر کلاهبرداری ۲ میلیارد ریالی از وی با عنوان سرمایه گذاری در بازار رمز ارز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ نعمتالله طاهرپور افزود: در بررسیهای انجام شده مشخص شد مالباخته طی آشنایی با فردی به عضویت گروهی در واتساپ درآمده و پس از آن با وعده ارائه سودهای کلان از طریق سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز، مبلغ ۲ میلیارد ریال از وی کلاهبرداری شده است.
این مقام انتظامی گفت: با اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس فتا اصفهان، ۲ متهم در این رابطه دستگیر و با پیگیریهای صورت گرفته کل مبلغ کلاهبرداریشده به مالباخته بازگردانده شد.
سرهنگ طاهرپور در پایان با اشاره به افزایش فعالیت کلاهبرداران سایبری در پوشش مشاغل پر درآمد و سرمایهگذاریهای رمزارزی افزود: کاربران فضای مجازی باید هوشیار باشند و فریب وعدههای اغواکننده سودهای بالا را نخورند.