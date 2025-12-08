پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه باید منابع مالی و بانکی به سمت اقتصاد مولد سوق یابد گفت: ۱۱۸ واحد صنعتی گیلان برای دریافت تسهیلات رونق تولید به بانکها معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ تیمور پورحیدری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۸ واحد صنعتی گیلان برای دریافت تسهیلات رونق تولید به بانکهای استان معرفی شدهاند.
وی با بیان اینکه این واحدها از ابتدای سال در قالب رونق تولید برای دریافت ۲۰ میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریال به بانکهای عامل معرفی شدهاند گفت: این تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی برای خرید مواد اولیه و افزایش ظرفیت تولید اعطا شد.