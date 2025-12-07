به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه رادیویی «مهربان باشیم»، رادیو معارف، همراه با ششمین رویداد ملی «ایران جان، گلستان ایران»، به صورت ویژه به ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و مفاخر استان گلستان، می‌پردازد.

این برنامه با پرداختن به جلوه‌های فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی و مفاخر علمی و هنری استان گلستان، مخاطبان را با گوشه‌ای از زیبایی‌ها و ظرفیت‌های این خطه آشنا می‌کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی روح‌الله اسماعیلی و اجرای رضا ملایی، پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۰۶:۴۵، به صورت زنده پخش خواهد شد.

دومین قسمت از برنامه «پشت جلد»، امشب ساعت ۲۱:۰۰، به رمان و مجموعه نمایشی «بامداد خمار» می‌پردازد.

حسین کیانی، از کارگردانان باسابقه تئاتر، به عنوان نویسنده در مجموعه نمایشی «بامداد خمار» حضور دارد و در این قسمت از برنامه «پشت جلد» درباره این رمان و مجموعه با وی گفت‌و‌گو می‌شود.

در بخش‌های دیگر برنامه، کتاب و مجموعه نمایشی «بامداد خمار»، تحلیل و بررسی خواهد شد و کارشناسان برنامه از زوایای مختلف به این دو اثر می‌پردازد.

رمان «بامداد خمار»، یکی از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های بازار نشر ایران است که فتانه حاج‌سیدجوادی به رشته تحریر در آورده است.

این کتاب اولین بار در سال ۱۳۷۴ منتشر شد و همچنان یکی از کتاب‌های محبوب خوانندگان به شمار می‌رود.

مجموعه نمایشی «بامداد خمار» به کارگردانی نرگس آبیار از شبکه نمایش خانگی در حال پخش است و اقتباسی از این رمان معروف است.

برنامه «پشت جلد»،به تهیه‌کنندگی سجاد کلبادی‌نژاد، اجرا و سردبیری احمد محمدتبریزی و عطیه موذن و گزارشگری آوا نوری، یک‌شنبه‌ها، به مدت یکساعت، از رادیو نمایش پخش می شود.

ویژه‌برنامه «همنشین»، هم‌زمان با فرا رسیدن ولادت باسعادت حضرت زهرا (س)، با زنان و دختران نمونه و نخبه استان گلستان در رویداد ملی «ایران جان، گلستان ایران» به گفت‌و‌گو می‌پردازد.

این ویژه‌برنامه به همت گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف و در همراهی با رویداد ملی «ایران جان، گلستان ایران» با موضوع بررسی جایگاه و ظرفیت‌های بانوان استان گلستان و در گفت‌و‌گو با زنان و دختران نمونه و نخبه این استان پخش می‌شود. ­

«همنشین»، با هدف تبیین نقش‌آفرینی بانوان در پیشبرد فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور تولید شده است و علاوه بر گفت‌و‌گو با بانوان و دختران نخبه گلستانی، به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی و اجتماعی و نقش مهم زنان در توسعه آن پرداخته می شود. ­

این برنامه به تهیه‌کنندگی روح‌الله اسماعیلی و اجرای رضا ملایی، پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۲:۰۰، از رادیو معارف پخش می شود.