به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نائین گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت نائین حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ احسان بدیعیان افزود ماموران پس از بازرسی ۲ تن و ۳۰۰ کیلوگرم انواع میوه خارجی قاچاق که بدون مدارک قانونی و معتبر بود را کشف کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه طبق نظر کارشناسان ارزش میوه‌های مکشوفه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شد، افزود: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.