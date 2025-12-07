تعزیرات حکومتی سرخس یک شرکت متخلف در زمینه حمل و نقل بین المللی را به پرداخت بیش از ۲۹۷ میلیارد ریال محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده تخلف یک شرکت حمل و نقل بین المللی برای قاچاق یک دستگاه خودرو تریلی یخچالی به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان سرخس رسیدگی شد.

سید مرتضی مدنی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز دانست و علاوه بر ضبط خودرو، مدیر عامل متخلف را به پرداخت ۴۳ میلیارد و ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی خودرو محکوم کرد.

وی ادامه داد: شعبه همچنین علاوه بر جلوگیری از فعالیت شخص حقوقی به مدت یک سال، شرکت متخلف را به پرداخت ۲۵۴ میلیارد ۴۶۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: متخلفان در مجموع به پرداخت ۲۹۷ میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدنی افزود: با گزارش گمرک شهید شوشتری شهرستان سرخس، این پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.