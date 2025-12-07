به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم ملی گلبال جوانان پسر ایران با حضور سید محمدعلی موسوی و احمدرضا قاسمی دو گلبالیست جوان استان در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت.

رضا کرمی‌نژاد داور بین‌المللی گلبال استان نیز به نمایندگی از کشورمان در این مسابقات به قضاوت می پردازد.

همچنین زهرا سادات موسوی، مهتاب زندیه و فهیمه دلداده به عنوان بازیکن و خانم مرجان حکم اللهی به عنوان مربی تیم ملی گلبال جوانان دختر کشورمان در این رقابت‌ها حضور می یابند.

پنجمین دوره رقابت‌های گلبال بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات از روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه آغاز خواهد شد.