به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل نیمه ساز در محدوده شهرک‌های پردیسان و فاز ۵ شهرستان آران و بیدگل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ غلامرضا هاشمی زاده افزود:مأموران موفق شدند سارق سابقه داری را که به وسیله یک دستگاه دوچرخه در ساعات خلا شب اقدام به سرقت از منازل نیمه ساز می‌کرد را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی گفت: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۵ فقره سرقت از منازل نیمه ساز اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده و معرفی به مرجع قضائی روانه زندان شد.