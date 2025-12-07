پخش زنده
سارق منازل نیمه ساز با ۱۵ فقره سرقت در آران و بیدگل دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل نیمه ساز در محدوده شهرکهای پردیسان و فاز ۵ شهرستان آران و بیدگل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ غلامرضا هاشمی زاده افزود:مأموران موفق شدند سارق سابقه داری را که به وسیله یک دستگاه دوچرخه در ساعات خلا شب اقدام به سرقت از منازل نیمه ساز میکرد را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.
این مقام انتظامی گفت: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۵ فقره سرقت از منازل نیمه ساز اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده و معرفی به مرجع قضائی روانه زندان شد.