به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رجبعلی برزویی، رئیس دانشگاه فرهنگیان امروز در مراسم روز دانشجو در دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه بیشترین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه سال اخیر به این دانشگاه اختصاص یافته است، گفت: دانشگاه فرهنگیان از زمان تأسیس تا پیش از دولت فعلی، حتی یک مصوبه اختصاصی برای حل مسائل یا پیشبرد امور نداشت؛ اما در سه سال گذشته بیش از ۸ مصوبه مهم برای دانشگاه تصویب شده است.

برزویی با اشاره به حمایت‌های دبیر ستاد تعلیم و تربیت و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: هر یک از این مصوبات اگر در مسیر عادی قرار می‌گرفت، زمان بسیار زیادی می‌برد؛ اما با حمایت و پیگیری اعضای شورا، این مصوبات با سرعت و دقت تصویب شد و فرصت‌های ویژه‌ای را برای دانشگاه ایجاد کرد.

وی افود: با وجود کمبود‌ها و چالش‌های موجود، تلاش‌های زیادی برای بهبود کیفیت آموزش، توسعه فضا‌های آموزشی و افزایش ظرفیت‌های دانشگاه انجام شده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به تحولات ساختاری دانشگاه گفت: امروز دانشگاه فرهنگیان دارای مرکز جذب مستقل است که هم‌تراز با وزارت علوم فعالیت می‌کند, همچنین تنها دانشگاهی در کشور هستیم که امکان جذب استعداد‌های برتر بدون کنکور را داریم. این ظرفیت‌ها به‌واسطه مصوبات شورا ایجاد شده و دستاورد بسیار مهمی برای دانشگاه است.

برزویی در توضیح دستاورد‌های عمرانی دانشگاه گفت: در ۱۱ سال گذشته، کل مجوز‌های ماده ۲۳ دانشگاه برای ساخت فضای آموزشی تنها ۲۰ هزار مترمربع بود؛ اما امروز ۱۲۰ هزار مترمربع ساخت خوابگاه در قالب ۱۸ پروژه قطعی شده و در حال اجراست. این اقدام تحول بزرگی در زیرساخت‌های رفاهی دانشگاه ایجاد خواهد کرد.