سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارومیه گفت: شهادت ۵ هزار دانشجو در دوران دفاع مقدس و نقش آفرینی دانشجویان درحوزههای مدیریتی و فرماندهی بیانگر نقش ممتاز این قشر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: آذربایجانغربی ۱۲ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده و ۳۶ هزار شهید مهاجر نیز در این خطه به خون خود غلتیدند، بنابراین ۲۵ درصد شهدا و جانبازان کشور را از این خطه داریم که رقم بالایی است.
وی با بیان اینکه در طول هشت سال پنج هزار دانشجوی شهید تقدیم انقلاب شد، افزود: همین موضوع نشان میدهد دانشجویان در دفاع مقدس نقش ممتازی داشتند و بسیاری از فرماندهان و مسئولان حوزههای مدیریتی، دانشجو بودند و در طول جنگ نقشآفرینی داشتند.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب رسالت دانشجویان را به خوبی بیان کردند، ادامه داد: امروز مهمترین رسالت این است که گفتمان ایران قوی در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی از موضوعهای مهم در برهه کنونی را علم و فناوری دانست و گفت: این موضوع در جنگ ۱۲ روزه به وضوح خودنمایی کرد، همه شهید حاجیزاده را با موشک میشناسیم، ایشان یک سرمایه عظیم انسانی خلق کردند و دانشجویان نخبه از سایر دانشگاهها را گردهم آورده و پرورش دادند.
سردار نائینی با بیان اینکه در نبرد بین منطق مقاومت و جبهه شرارت شاهد شدیم که مقاومت پیروز شد، خاطرنشان کرد: دشمن برای تمام کردن مقاومت آمده بود، ما نظامیها وظیفه داریم که نبرد را تحلیل کرده و به جنگ بهعنوان فرصت و کشف نقاط قوت و ضعف نگاه کنیم.
وی عملیات طوفانالاقصی را یک نبرد گفتمانی توصیف کرد و بیان کرد: این عملیات توانست تمام تصاویری که از شکستناپذیری رژیم صهیونیستی در اذهان عمومی خلق شده بود، در هم بشکند.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه با این عملیات گفتمان مقاومت احیا و جهانی شد، ادامه داد: باید بدانیم که دشمن برای زدن انرژی هستهای، زیرساختهای علمی یا برای رسیدن به مقاصد سیاسی جنگ راه میاندازد.
وی تصریح کرد: دشمن درصدد بود با حمله هوایی جنگ را به داخل کشور بکشاند و به تعبیر خود با عملیات برقآسا میخواست مولفههای قدرت کشور را زده و جنگ را به داخل منتقل کند و با راه انداختن شورش داخلی کشور را به سمت تجزیه ببرد.
سردار نائینی اظهار کرد: دشمن در دست یافتن به اهداف سیاسی، تمدنی و گفتمانی شکست خورد چرا که نیروهای مسلح و ملت ایران به معنای واقعی مقابل دشمن ایستادند، جنگ ۱۲ روزه یک پدیده بیبدیل بود و موضوع مطالعه خیلی از مراکز فکری است.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمدهترین کار مربوط به جنگ را مربوط به قبل از وقوع جنگ ۱۲ روزه دانست و گفت: این قدرت دفاعی که اکنون ایران دارد، را اگر در سال ۵۹ داشتیم، جنگ هشت ساله هرگز رخ نمیداد، این قدرت را شهدای بزرگ کشورمان را خلق کردند چرا که بارها رزمایش برگزار کرده و تمرین و آرایش جنگی انجام میگرفت.