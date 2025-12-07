به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرمانده انتظامی مهاباد گفت: با اقدام به‌موقع و شجاعانه رئیس پاسگاه منگور شرقی از اقدام یک زن ۳۹ ساله برای آسیب‌زدن به خود در محدوده سد مهاباد جلوگیری شد.

سرهنگ امیررضا رسولیان افزود: این افسر هنگام گشت‌زنی متوجه وضعیت بحرانی این زن شده و بدون لحظه‌ای تردید وارد عمل می‌شود و با واکنشی سریع و انسان‌دوستانه، فرد را از یک حادثه تلخ حتمی نجات داده است.

وی تصریح کرد: فرد نجات‌یافته پس از مشاوره اولیه در محل و ایجاد حس آرامش، به اورژانس اجتماعی تحویل داده شد و حال عمومی او مساعد گزارش شده است.